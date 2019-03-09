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أخبار العالم

مديرية الاستخبارات العسكرية تضبط 85 قنبلة هاون بمخزن للأسلحة شرقي العراق

السبت 09/مارس/2019 - 07:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، العثور على مخزن للأسلحة يحتوي على 85 قنبلة هاون، وثلاث قذائف مدفعية في محافظة ميسان شرقي العراق.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "العراقية" الإخبارية - "أنه وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية من العثور على مخزن للأسلحة في قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان"، مشيرة إلى أن المخزن يحتوي على 85 قنبلة هاون مختلفة الأحجام، وثلاث قذائف مدفعية.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في وقت سابق، إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم "داعش" بقضاء الحضر في محافظة نينوي، والذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في جريمة "سبايكر" التي راح ضحيتها نحو 1700 مجند بالجيش العراقي.

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