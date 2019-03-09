9 أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجدري المائي.. تعرف عليهم

يعد الجدري المائي والذي يحدث بسبب الفيروس النطاقي الحماقي، هو فيروس شديد العدوى كما يمكنه الانتشار سريعًا، حيث ينتقل الفيروس من خلال التلامس المباشر للطفح أو عن طريق القطرات المنتشرة في الهواء الناتجة عن السعال أو العطس، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





ويرتفع خطر الإصابة بجدري الماء، في بعض الحالات، وتشمل:

1- لم يسبق أن أصيبت بجدري الماء.

2- لم يسبق لك التطعيم ضد جدري الماء.

3- تختلط بأناس في العمل أو المدرسة أو حضانات رعاية الأطفال.

4- إذا كنت تعيش مع أطفال.

5- حديثي الولادة والرضع الذين لم تصب والداتهن من قبل بالجدري المائي أو اللاتي لم يتلقين تطعيمًا ضده

6- البالغون.

7- الأشخاص ممن لديهم قصور في الجهاز المناعي بسبب تلقي علاج ما، مثل العلاج الكيميائي أو بسبب مرض آخر مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشري.