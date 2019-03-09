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رياضة

هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر تزامنا مع مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال

السبت 09/مارس/2019 - 06:26 م
الاهلي
الاهلي
محمد بدران
تصدر هاشتاج "أفريقيا يا أهلى" قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامنا مع مواجهة الفريق مع فيتا كلوب الآن ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير بهدف لمثله، ثم فاز على فريق سيمبا التنزاني بخماسية، قبل أن يخسر من نفس الفريق بهدف دون رد في تنزانيا، ليبقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.
هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر تزامنا مع مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال
هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر تزامنا مع مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال
هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر تزامنا مع مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال

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