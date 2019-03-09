تعرف على تفاصيل تمويل 3 بنوك لحاضنات الأعمال برعاية البنك المركزي

تسعى 3 بنوك تحت إشراف البنك المركزي المصري على تمويل ودعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك لتعزيز القدرات الإبداعية للشباب وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.



وكشف تقرير صادر عن مبادرة رواد النيل وتلقى "صدى البلد" نسخة منها، "أن البنك المركزي المصري يرعى حاضنات الأعمال في مختلف المجالات من خلال توفير الدعم المالي والفني والإداري والقانوني والتسويقي لرواد الأعمال من خلال توفير مساحات للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان في مجالات ( التصنيع، التكنولوجيا، التسويق، تسجيل الشركات وتشبيك العلاقات مع المستثمرين والصناعة، الخدمات الاستشارية والمعلوماتية ) بغرض توفير أفضل نموذج للأعمال".



وحدد برنامج الاحتضان المنبثق عن رواد النيل 4 قطاعات ممولة من 4 جهات مصرفية من بينها برنامج “tech Speac” والممول من البنك المركزي المصري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة النيل الأهلية، إذ يسعى ذلك البرنامج لدعم الشركات تكنولوجيا وتطبيق البرمجيات العاملة بنظام الجيل الثالث وتطبيقات الويب مثل الذكاء الاصطناعي و سلاسل الثقة ودعم التحول الرقمي.



وذكر التقرير أن ثاني تلك البرامج هو التصميم الإبداعي والممول من البنك القطري الوطني الأهلي QNB، لإعداد جيل من المصممين المحترفين لزيادة المنافسة في السوقين المحلي والدولي يتوافق مع معايير الأسواق العالمية والتصاميم التصنيعية المتاحة في 2019 وخصوصا صناعة الأثاث باعتبارها ذات أهمية استراتيجية.



وأشار التقرير أن ثلث تلك البرامج يتمثل في الصناعات الهندسية والممول من بنك التعمير والاسكان، إذ يستهدف تطوير منتجات الصناعات الهندسية وسد فجوات سلاسل القيمة الهندسية في مصر وتطوير المنتجات القائمة بغرض رفع كفاءة القطاع على مستوى مصر، إذ تم الاتفاق على ايجاد حلول مبتكرة لمشكلات قطاع مواد البناء من خلال محاور متعددة منها تصنيع آلات ومواد مبتكرة مصنعة من مخلفات او مواد بتكلفة اقل وذات مجالات التكنولوجيا الخضراء في عمليات البناء.



وأضاف التقرير ان البرنامج الرابع يتمثل في محاكاة الألعاب ويموله بنك قناة السويس، من خلال دعم الشراكات في مجال تطوير محاكاة وإدخال عناصر الألعاب في تطبيقات لإنتاج برامج تتسم بسهولة ومتعة الاستخدام والتي تحقق تفاعل اكثر مع مستخدميها ومن ثم تحظى بتنافسية أكبر من غيرها.

