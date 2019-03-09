ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور

السبت 09/مارس/2019 - 06:51 م
محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور
شمس يونس
تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم عدد من المشروعات التنموية بمركز اسنا جنوب المحافظة رافقه خلال الزيارة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر ومحمد سيد سليمان رئيس المركز وعبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وأسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد المحافظ إنشاء وحدة اسعاف الدير بعد الانتهاء منها والتي أقيمت بالجهود الذاتية من أهالي القرية وأيضا تفقد إنشاء مشروع مبنى المركز الخدمي بنجع الفوال التابع لقرية الدير والممول من مؤسسة المجموعة المالية هيرمس ويضم الدور الأول حضانة لذوى الاحتياجات الخاصة والدور الثاني مشغل للفتيات ويأتي إنشاء المبنى الخدمي ضمن المشروعات التي تنفذها المجموعة المالية هيرمس بنجع الفوال من توصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء مخبز آلي وتوفير برامج محو الأمية، إلى جانب إقامة مشروعات اقتصادية تستهدف دعم المرأة والشباب لتنمية المنطقة.

ومن جانبه أكد رئيس المركز خلال الزيارة بتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال.  

وأيضا تفقد المحافظ مركز الفحص الطبي داخل مدرسة محمد نور الابتدائية باسنا للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة بمحافظة الأقصر، والتي تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، وأطمأن على سير العمل وعلى صحة التلاميذ.  

وواصل المحافظ جولته بتفقد تشغيل محطة رقم 3 التي بدورها تخدم منطقة المساكن وعزبة مروان وتمتد خدماتها الي منطقة الشيخ فضيل، وأيضا أعمال إنشاء السجل المدني باسنا والذي تجاوزت نسبة تنفيذه أكثر من 70% .

وأيضا تفقد أعمال الغاز الطبيعي واستمع خلالها لمهندس المشروع وأكد على الشركة المنفذة بالتوقيتات الموضوعة والعمل على سرعة الانتهاء ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعي والدقة في التنفيذ لأن هذا المشروع مهم للمواطن بمدينة إسنا.

واستمع المحافظ خلال الزيارة لشكاوى المواطنين من نقص في كشافات الإنارة بالشوارع الجانبية بالمدينة ووعد بحل المشكلة بعد الإمداد بـ 1000 كشافة إنارة LED موفر للطاقة لخدمة أهالي إسنا.

وانهى محافظ الأقصر زيارته بتفقد أعمال تغطية ترعة الرقية بالدقيرة بمدخل جزيرة راجع التي تم تغطيتها بطول 160م بتكلفة مليون وتسعمائة ألف جنيه ضمن خطة مركز ومدينة إسنا للعام المالي 2017 /2018.
محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور
محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور
محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور
محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور

ترشيحاتنا

قصة إصرار مصطفى النحاس على تطليق زوجته بعد 15 يوما.. تعرف على السبب

السجن 6 سنوات لـ معاون مباحث المقطم لاتهامه بالتزوير وتلفيق محضر لـ سيدة

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

تطوير العشوائيات: أهالي تل العقارب قرروا العودة إلى روضة السيدة بعد التطوير.. فيديو

شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

فصل مروجي الشائعات من العمل وحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..مشروع قانون

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

إصابة 23 شخصا في اصطدام أتوبيس سياحي بمقطورة غرب الإسكندرية

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

30 مليون يورو شرط قاسم باشا لـ الاستغناء عن تريزيجية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

المدرسة بقيت مهجورة.. خالد بن الوليد خارج الخدمة منذ 4 سنوات.. وأولياء الأمور: عيالنا اتبهدلت.. فيديو
تطوير العشوائيات: روضة السيدة مبنية على التراث الإسلامي وستكون ممشى سياحياً
صديق: أعطينا أهالي تل العقارب قيمة إيجارية عامًا مقدمًا لحين إنهاء التطوير
تطوير العشوائيات: أهالي تل العقارب قرروا العودة إلى روضة السيدة بعد التطوير.. فيديو
تطوير العشوائيات: روضة السيدة قضت على مشاكل مزمنة فى تل العقارب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟