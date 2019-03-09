محافظ الأقصر يتفقد عدة مشروعات خدمية وتنموية بمركز إسنا..صور

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم عدد من المشروعات التنموية بمركز اسنا جنوب المحافظة رافقه خلال الزيارة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر ومحمد سيد سليمان رئيس المركز وعبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وأسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



وتفقد المحافظ إنشاء وحدة اسعاف الدير بعد الانتهاء منها والتي أقيمت بالجهود الذاتية من أهالي القرية وأيضا تفقد إنشاء مشروع مبنى المركز الخدمي بنجع الفوال التابع لقرية الدير والممول من مؤسسة المجموعة المالية هيرمس ويضم الدور الأول حضانة لذوى الاحتياجات الخاصة والدور الثاني مشغل للفتيات ويأتي إنشاء المبنى الخدمي ضمن المشروعات التي تنفذها المجموعة المالية هيرمس بنجع الفوال من توصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء مخبز آلي وتوفير برامج محو الأمية، إلى جانب إقامة مشروعات اقتصادية تستهدف دعم المرأة والشباب لتنمية المنطقة.



ومن جانبه أكد رئيس المركز خلال الزيارة بتذليل أي عقبات تواجه عملية التنمية بمنطقة نجع الفوال.



وأيضا تفقد المحافظ مركز الفحص الطبي داخل مدرسة محمد نور الابتدائية باسنا للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة بمحافظة الأقصر، والتي تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، وأطمأن على سير العمل وعلى صحة التلاميذ.



وواصل المحافظ جولته بتفقد تشغيل محطة رقم 3 التي بدورها تخدم منطقة المساكن وعزبة مروان وتمتد خدماتها الي منطقة الشيخ فضيل، وأيضا أعمال إنشاء السجل المدني باسنا والذي تجاوزت نسبة تنفيذه أكثر من 70% .



وأيضا تفقد أعمال الغاز الطبيعي واستمع خلالها لمهندس المشروع وأكد على الشركة المنفذة بالتوقيتات الموضوعة والعمل على سرعة الانتهاء ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعي والدقة في التنفيذ لأن هذا المشروع مهم للمواطن بمدينة إسنا.



واستمع المحافظ خلال الزيارة لشكاوى المواطنين من نقص في كشافات الإنارة بالشوارع الجانبية بالمدينة ووعد بحل المشكلة بعد الإمداد بـ 1000 كشافة إنارة LED موفر للطاقة لخدمة أهالي إسنا.



وانهى محافظ الأقصر زيارته بتفقد أعمال تغطية ترعة الرقية بالدقيرة بمدخل جزيرة راجع التي تم تغطيتها بطول 160م بتكلفة مليون وتسعمائة ألف جنيه ضمن خطة مركز ومدينة إسنا للعام المالي 2017 /2018.