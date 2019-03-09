خالد الجندي: الشهيد يعيش بعد الموت فى كرم ونعيم الله .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشهيد هو إنسان ضحى بحياته فى سبيل الوطن أو القيم، مشيرًا إلى أنه لا يشعر أبدًا بالموت سوى شيء مثل «القرصة».



وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «بعد الموت يعيش الشهيد فى كرم ونعيم الله، ويكون فى حالة فرح يتمنى الشهيد أن يعلم أهل بها»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ».



ووجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى أسر الشهداء، قائلًا: «الشهداء في نعيم عند الله تعالى ليس له مثيل، ولا يتأمل عند موته».