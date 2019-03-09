حملة حق الشهيد بأوروبا: الشهداء أنبل المخلوقات

توجهت حملة حق الشهيد بأوروبا بالتحية لأبطال الجيش المصري، بمناسبة يوم الشهيد الذي يحل في التاسع من مارس كل عام.



قال حسام بازينة منسق حملة حق الشهيد في النمسا إن أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل يضربون أروع صور الغناء والتضحية من أجل الحفاظ على تراب مصر المقدس، ومن أجل أن ينعم شعب مصر العظيم بالأمن والأمان.



أضاف بازينة: أن أبطال الجيش المصري العظيم يبذلون الغالي والنفيس ويضحون بأغلى ما يملكون ألا وهي الروح في سبيل هذا الوطن الغالي، وفي سبيل الذود عن تراب مصر المقدس، وحماية حدود الوطن العزيز، وبسط الأمن في ربوع أنحاء البلاد، ولهذا فهم أنبل المخلوقات على الإطلاق.



قال أحمد نصار منسق حملة حق الشهيد في مقاطعة شتايرمارك النمساوية أن جميع أبناء الشعب المصري في الخارج يقدرون ما تبذله أبطال القوات المسلحة المصرية من فداء وتضحية، وأن شهداء الوطن يحتلون مكانة كبيرة في نفوس أبناء الشعب المصري، وأنهم دائما يظلون في قلوب أبناء الشعب المصري.



وذكر منسق حملة حق الشهيد في مقاطعة شتايرمارك النمساوية أن أبطال القوات المسلحة المصرية يسطرون في كل عصر سطور مجد لهذا الوطن الغالي، وأن ما يقدمون من صور التضحيات المشرقة تظل نبراسا للأجيال المصرية المتعاقبة ليسيروا على درب هؤلاء الأبطال محافظين على مصر الكنانة؛ وطننا الغالي.



ومن جانبه قال المستشار محمد عبد النعيم منسق حملة حق الشهيد أن الحملة تؤكد في يوم الشهيد أنها لن تترك حق من ضحوا لأجل هذا الوطن بل ستقف بالمرصاد للجماعات والدول التي كانت وراء الأعمال الإرهابية في مصر وراح ضحيتها أبطال من جيش مصر العظيم.



أضاف أن أبطال أبناء القوات المسلحة المصرية يقفون سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه من أعداء هذا الوطن، ويردون سهام هؤلاء الأعداء إلى نحورهم، ويلقنونهم الدروس القاسية التي تكون رسالة تحذير لغيرهم ممن يتربصون بمصر الدوائر.