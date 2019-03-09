هربت سنين العمر ونزيف أحلام بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر حفل توقيع لديوان "نزيف أحلام" للشاعر مدبولي محمد مدبولي، تم فيه الاستماع لعدد من شهادات الحضور حول الكاتب كما تم إلقاء عدد من قصائد الديوان ومنها " أيها الأدمى، هربت سنين العمر، الشال وسوبيا أستيكة قلم، أنا الطبيب".



نظّم قصر ثقافة بنها، عرضا فنيا لفرقة بنها للموسيقى النحاسية بقيادة الفنان جون طلعت، تم خلالها الإستماع لمجموعة من المقطوعات الموسيقية ومنها سهر الليالي.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة بالتعاون مع مركز الشباب محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني فى التنمية الثقافية" ألقاها وليد عبدالفتاح محمد، حيث قدم تعريفا للمجتمع المدني بأنه" مجموعة من المنظمات غير الحكومية غير الربحية ومؤسسات العمل الخيري" وهناك مهام كثيرة للمجتمع المدنى التى تنعكس بالايجاب على مواطنى الدولة ومنها أنه وسيط بين الشعب والنظام، وأيضا له مهمة رقابية فوجود مجتمع مدني فعال يكون ضمانا للمسألة والشفافية وهذا يعزز النظام الديمقراطي.



كما ناقش بيت ثقافة القلج كتاب "حضارة الإسلام فى دار السلام" تأليف نخلة المدور، ناقشه الأديب عصام قابيل وتدور أحداث الكتاب حول رحلة عميقة في التاريخ الإسلامي تكشف عن كثير من التفاصيل الإنسانية وتتنقل بنا فى أرجاء العالم العربي الإسلامي مرورا ببغداد عاصمة الخلافة الإسلامية "دار السلام" آنذاك وتعرض لنا ما كان يحدث فيها من مجالس العلم والأدب والفنون المختلفة فضلا عما كان يجرى فى قصور الخلفاء من صراع خفي بينهم وبين وزرائهم.