احتفالاً بمئوية ثورة 19.. قوم يا مصري لبيت الفنون على قاعة صلاح جاهين

يقيم البيت الفني الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده، احتفالية غنائية شعرية بعنوان "قوم يا مصري"، يومي الخميس الجمعة 14 و 15 مارس الجاري، في الثامنة مساء، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك ضمن الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، للاحتفال بمئوية ثورة 19.



