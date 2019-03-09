ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في عيدهم..دليلك الكامل في التعامل مع أبناء الشهداء

السبت 09/مارس/2019 - 06:59 م
صدى البلد
ريهام قدري
تحتفل مصر اليوم بـيوم الشهيد، حتى تكون حياة المصريين بصفة عامة ورجال القوات المسلحة بصفة خاصة تاريخا قوميا وعلامة فارقة فى مسار العسكرية المصرية، نظرا لما يشير إليه هذا اليوم من شجاعة وإقدام لقائد عظيم وقدوة لكل أفراد القوات المسلحة.

وقد يعتبر هذا اليوم اليوم سجلا تاريخيا ليكون الاحتفال بشهداء مصر الذين ضحوا من أجلها حافزا لأبناء القوات المسلحة للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.

وقد تعمل الدولة جاهدة علي تعويض اسر الشهداء وابنائهم وتكريمهم وعدم نسيانهم، وقد نلقي الضوء علي ابناء الشهداء وخصوصا الأطفال منهم ، حيث نجد الاخطاء ااعديدة التي يتعامل بها بعض الاشخاص تجاه أبناء الشهداء.

وتقول الخبيرة التربوية نادية جلال إن أبناء الشهداء قد يحتاجون إلى تقوزيم وتربية تجعلهم أقوياء وعدم انكسارهم وتقوم يمفاهيم الشهاده وتعزيزها 
حيث يجب أن يفهم الطفل ابن الشهيد عدة مفاهيم وهي : 
1- منزلة الشهيد عن الله 
2- مكانة الشهيد في الآخرة 
3- وقدرة وقيمة الشخص الشهيد في الدولة 
4- دوره العظيم الذي جعله شهيد 

وأوضح الاستشاري النفسي عماد البدراوي أن التعامل مع أبناء الشهداء يجب أن تكون خاصة وتكريمهم محفوظ في أي مكان سواء بتكريمات المدرسة أو ذكر أسمائهم دائما حتي يشعر هؤلاء الأطفال بعظمة ودور آبائهم الجليل الذي جعلهم شهداء لأن ذلك يؤثر علي نفسية أبناء الشهداء.

ترشيحاتنا

توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون بهدفين ويغادر سباق المنافسة ..وليستر يدك شباك فولهام

27 عاما لتربية بناتها بعد وفاة زوجها.. قصة كفاح تسطرها سعاد بنت المنوفية..صور

وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

شاهد.. حرب يومية بين الهند وباكستان في باجا.. وأغرب طقوس حدودية بين بلدين

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

فصل مروجي الشائعات من العمل وحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..مشروع قانون

السجن 6 سنوات لـ معاون مباحث المقطم لاتهامه بالتزوير وتلفيق محضر لـ سيدة

هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

من المرج لـ حلوان.. شمس تعلم الناس خبايا المترو: ده لعبتي

أزمة نفسية تدفع أرملة الفيوم للانتحار بـ قرص سوس القمح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

شاهد.. محتويات وحدات روضة السيدة المفروشة بالكامل
شاهد.. بولندا ترقص احتفالا باليوم العالمي للمرأة
المدرسة بقيت مهجورة.. خالد بن الوليد خارج الخدمة منذ 4 سنوات.. وأولياء الأمور: عيالنا اتبهدلت.. فيديو
تطوير العشوائيات: روضة السيدة مبنية على التراث الإسلامي وستكون ممشى سياحياً
صديق: أعطينا أهالي تل العقارب قيمة إيجارية عامًا مقدمًا لحين إنهاء التطوير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟