في عيدهم..دليلك الكامل في التعامل مع أبناء الشهداء

تحتفل مصر اليوم بـيوم الشهيد، حتى تكون حياة المصريين بصفة عامة ورجال القوات المسلحة بصفة خاصة تاريخا قوميا وعلامة فارقة فى مسار العسكرية المصرية، نظرا لما يشير إليه هذا اليوم من شجاعة وإقدام لقائد عظيم وقدوة لكل أفراد القوات المسلحة.





وقد يعتبر هذا اليوم اليوم سجلا تاريخيا ليكون الاحتفال بشهداء مصر الذين ضحوا من أجلها حافزا لأبناء القوات المسلحة للحفاظ على أمن مصر وسلامتها.





وقد تعمل الدولة جاهدة علي تعويض اسر الشهداء وابنائهم وتكريمهم وعدم نسيانهم، وقد نلقي الضوء علي ابناء الشهداء وخصوصا الأطفال منهم ، حيث نجد الاخطاء ااعديدة التي يتعامل بها بعض الاشخاص تجاه أبناء الشهداء.





وتقول الخبيرة التربوية نادية جلال إن أبناء الشهداء قد يحتاجون إلى تقوزيم وتربية تجعلهم أقوياء وعدم انكسارهم وتقوم يمفاهيم الشهاده وتعزيزها

حيث يجب أن يفهم الطفل ابن الشهيد عدة مفاهيم وهي :

1- منزلة الشهيد عن الله

2- مكانة الشهيد في الآخرة

3- وقدرة وقيمة الشخص الشهيد في الدولة

4- دوره العظيم الذي جعله شهيد



