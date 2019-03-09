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فن

إطلالة جذابة لـ إيمي سالم بالأسود على انستجرام

السبت 09/مارس/2019 - 06:48 م
إيمي سالم
إيمي سالم
محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة ايمي سالم، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "ايمي" بإطلالة انيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا من اللونين الأسود والابيض، ونالت إعجاب العديد من متابعيها.

وعلقت على الصور قائلة: "السعي الى بعض الطريق ومع ذلك ضيق واعوج حيث يمكنك المشي بالخشوع والحب قف مباشرة امشي للامام اعادة شحن ايمانك".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي سالم، كان مسلسل "وضع أمني"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة عمرو سعد، وأحمد عبدالله محمود، ورانيا منصور، ورياض الخولي.
إطلالة جذابة لـ إيمي سالم بالأسود على انستجرام

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