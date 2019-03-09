شوط كارثي بين الأهلى وفيتا كلوب... إصابة الشناوي وحكم المباراة .. والعارضة تتعاطف مع الأحمر

انتهت أحداث الشوط الأول، بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .



وبدأ الأهلي بأداء قوي في الضغط المتواصل على لاعبي فيتا كلوب فى وسط الملعب وتمكنوا من الاستحواذ عليه .



وفى الدقيقة الثانية، تلقي كريم نيدفيد تمريرة رائعة خلف دفاعات فيتا وانفرد بالمرمى وسددها بطريقة غريبة فتصدم بمدافع فيتا وتتحول لركنية للأهلي.



وتعرض حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب للسقوط على أرضية الملعب أثناء أحداث المباراة وعلى الفور تدخل المسعفون لعلاجه واستئنف اللقاء مرة أخرى فى الدقيقة 7.



وأهدر فريق فيتا فرصة هدف بعدما كانت الكرة في حوزة دفاع الأهلي قبل أن ينقض لاعب فيتا ويخطف الكرة لكن الشناوي يخرج ويتصدى للكرة ويخرجها إلى ركنية.



وأصيب محمد الشناوى فى الدقيقة 19 عقب احتكاك قوي مع مهاجم فيتا كلوب وطالبوا لاعبو الأهلي بتديله على الفور ودخل علي لطفي بدلا منه وخرج محمولا على نقالة.



وأنقذ علي لطفي مرماه من تسديدة قوية من لاعب فيتا كلوب فى الدقيقة 34 و يشتتها دفاع الاهلي .



واعتمد لاعبو الأهلي على الهجمات المرتدة فى ظل اندفاع فريق فيتا عقب خروج محمد الشناوي .



وحرمت العارضة من أحراز هدف لـ فيتا كلوب عقب خروج خاطئ من علي لطفي قبل نهاية الشوط الأول .



وتضم المجموعة الرابعة ، هم الاهلي ، سيمبا التنزاني ، شبيبة الساورة ، فيتا كلوب .



- الأهلي 7 نقاط .

- سيمبا التنزاني 6 نقاط .

- شبيبة الساورة 5 نقاط .

- فيتا كلوب 4 نقاط .