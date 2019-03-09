توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون بهدفين ويغادر سباق المنافسة ..وليستر يدك شباك فولهام

سقط توتنهام أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



سجل هدف الشوط الأول الوحيد هاري كين ليصل إلى 200 هدف في تاريخه مع ناديه توتنهام ومنتخب بلاده إنجلترا حسب شبكة "اوبتا" للإحصائيات، كما عادل محمد صلاح نجم ليفربول بـ 17 هدفا في الدوري الإنجليزي.



وفي الشوط الثاني قلب ساوثهامتون النتيجة بهدفين متتاليين.



وتجمد رصيد توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 61 نقطة ويغادر سباق المنافسة على حصد اللقب "إكلينيكيًا"، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.



وفي نفس الجولة وفي مباراة أخرى، اكتسح ليستر سيتي فريق فولهام بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر.



وجاءت نتائج باقي المباريات كالآتي:



نيوكاسل 3 - 2 إيفرتون

هيتسفيلد 0 - 2 بورنموث

كارديف سيتي 2 - 0 ويست هام يونايت

