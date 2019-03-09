حملة لرفع الإشغالات بمدينة السلام ..صور

أطلق حي السلام أول حملة إشغالات متنوعة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد محمد شحاتة رئيس الحي.



وأسفرت الحملة إزالة عشرات من مخلفات الباعة الجائلين والمحلات المخالفة، بمناطق شارع جسر السويس أسفل كوبري التعمير وشارع جمال عبد الناصر وشارع عمر بن الخطاب قباء وشارع 40 خلف حديقة بدر أبراج سيجال، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ، كما تم مصادرة عدد من التكاتك.



وناشد رئيس الحي المواطنين معاونة الحي ايجابيًا من حيث الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قائلا :"نحن نعمل من أجل راحتكم والعمل على خدمتكم برجاء المعاونة معنا ايجابيًا".