شاهد.. بولندا ترقص احتفالا باليوم العالمي للمرأة

نشرت فضائية "يورونيوز" فيديو للاحتفالات الراقصة في شوارع بولندا، تحت شعار "ضد الكراهية".



واحتفل مئات البولنديين في العاصمة "وارسو" باليوم العالمي للمرأة حيث رقصوا على وقع الأغاني والموسيقى الصاخبة التي اختارت أنغامها "دي جي" ويكا، التي تبلغ من العمر 80 عاما.



وحمل المشاركون من مختلف الفئات العمرية مظلات الأزهار والقلوب ورقية ورايات كتب عليها "إنه وقت الحب" ونظمت هذه الاحتفالات من قبل حركة "إضراب النساء"، وهي نفس الجمعية النسائية التي قامت بتعبئة للاحتجاجات ضد تشديد قانون الإجهاض الذي اقترحه حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ.