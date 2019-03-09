ترامب لا يريد إسقاط النظام في فنزويلا وإيران.. واشنطن تخشى من التجارب الفاشلة للإطاحة بالأنظمة.. وتعتمد على العقوبات الاقتصادية لإثارة احتجاجات الشعوب

مسئول بإدارة أوباما:
أى محاولة أمريكية لتغيير نظام سيكون بمثابة "قبلة الموت"
باعتراف مستشاري ترامب:
باعتراف مستشاري ترامب:
محاولات قلب نظام الحكم في فنزويلا غير مضمونة النتائج
واشنطن تريد تغيير النهج الإيراني ومستعدة لحوار مع نظام الملالي
ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب تعلم مخاطر الصناعة الأمريكية لتغيير الأنظمة، وأن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على وأدانت الأنظمة في إيران وفنزويلا، دون أن تلجأ إلى تغيير النظام.
الأسبوع الماضي، أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن فنزويلا يجب أن تتخلص مما وصفه بالنظام القمعي للرئيس نيكولاس مادورو بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها البلاد. وخلال هذا الأسبوع، اعترف بنس بأن الولايات المتحدة لا تملك جدولا زمنيا للإطاحة بمادرور.
والعام الماضي، أعرب المسئولون في إدارة ترامب عن أملهم في أن تسهم مظاهرات الشوارع في إيران عن ثورة شعبية ضد النظام، ومؤخرا سخر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي من احتفال قادة إيران بالذكرى الأربعين لثورة الخميني، قائلا إنه لا يعتقدن بأنهم سيحتفلون بذكرى جديدة، وبغض النظر عن التمنيات الأمريكية إلا أن نظام المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي مازال ممسكا بتلابيب السلطة.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على كل من إيران وفنزويلا، وذلك بهدف الإسراع في الإطاحة بحكوماتها المناهضة لأمريكا، لكن في كلتا الحالتين، فأن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يعلمون أن تغيير النظام، خصوصا عبر الوسائل الاقتصادية سهل التحدث عنه إلا أنه صعب التنفيذ.
ونقل "بوليتيكو" عن روب مالي، أحد كبار مساعدي الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي يقود حاليا مجموعة الأزمات الدولية، أن الولايات المتحدة تملك تاريخا طويلا من محاولات تغيير النظام، وقائمة قصيرة جدا من المحاولات الناجحة".
وفي الوقت الذي تحاشى فيه ترامب الطرق الأمريكية السابقة التي استخدمتها في الإطاحة بالحكومات، وركز على العقوبات الاقتصادية وحشد الدعم الدولي بدلا من نموذج الرئيس الأسبق جورج بوش الذي لجأ إلى التدخل العسكري، فأنه يجب على إدارته أيضا أن تخطو بحذر، لأن التدخل الأمريكي الزائد يمكن أن يجعل حلفاء محتملون يشعرون بالقلق.
وحذر مالي من أن أى محاولة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي للتدخل من أجل تغيير نظام، فأن ذلك سيعتبر قبلة الموت.
وتعتبر إيران وفنزويلا الدولتين اللتين تحاول فيهما إدارة ترامب بشكل أوضح وعلني هندسة الإطاحة بالحكومة القائمة، وتتداخل استراتيجية الإدارة في الحالتين بدرجة كبيرة. وفي حالة فنزويلا، يخفى فريق ترامب هدفه، فقد قال الرئيس الأمريكي إنه لم يعد يعترف بمادورو كرئيس شرعي للبلاد، وقدم صك الاعتراف بخوان جوايدو زعيم المعارضة بأنه الرئيس الفعلي لفنزويلا، حتى أن بولتون يواصل الدفع باحتمال أن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري للإطاحة بالرئيس الفنزويلي.
وقد ركزت الإدارة الأمريكية تركيزا شديدا على فنزويلا في الأشهر الأخيرة، حيث عينت مبعوثا خاصا، وأرسلت بنس وآخرين لإلقاء الخطب وحشد العالم لتوحيد صفوفه ضد حكومة مادورو الاشتراكية، لكنها أفسدت اقتصاد البلاد من خلال سوء الإدارة والكسب غير المشروع.
كن الزخم تباطأ منذ أن أوقفت القوات العسكرية الموالية لمادورو جهودا رفيعة المستوى تقودها الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى الفنزويليين في أواخر فبراير، مما تسبب في سقوط قتلى. ومنذ ذلك الحين، رفض القادة في أمريكا الجنوبية نداءات المعارضة الفنزويلية استخدام القوة ضد مادورو.
ووفقا لخبراء على اتصال مع مسئولين بالإدارة، فأن بعض مستشاري ترامب يتحدثون عن جدول زمني لسقوط مادرور يمتد إلى أسابيع أو شهور، إلا أن بعض المسئولين بدأوا يعبرون عن عدم تفاؤلهم حيال هذه المسألة علنا.
وقال إليوت آبرامز مبعوث ترامب لفنزيلا "نتفهم أن هناك صراع في البلاد، لكن لا يمكن توقع النتائج، ولا يمكن لأحد توقع النتائج".
ويرى بعض المحللين أن مادورو، الذي يلقى دعما من روسيا وكوبا، يمكن أن يستمر في السلطة لعدة سنوات، وبعد كل ذلك، فأن أمريكا وعدت الكوبيين في ميامي بتغيير النظام منذ 60 عاما، وهو ما لم يحدث.
ونقل "بوليتيكو" عن مساعد بمجلس الشيوخ الأمريكي قوله إن "الأنظمة الاستبدادية لا تستلم بسهولة، ولن تستتيقظ يوما لتنبهر بتغريدة من بولتون لتحزم أمتعتها وترحل".
وبخصوص إيران، فأن الإدارة تصر على أنها لا تريد تغيير النظام نفسه، ولكن تغييرا في سلوك نظام الملالي، وعددت الإدارة 12 شرطا تطلبها من طهران. وقارن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي جهود الولايات المتحدة لتقويض النظام الإيراني بالجهود الأمريكية لتقويض الاتحاد السوفييتي. لكن في الوقت الحالي، تعتقد القيادة الإيرانية أنها قد تكون قادرة على تجاوز ترامب، خاصة إذا لم يتم إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية في 2020.
وأكد الموقع الأمريكي أنه في الحقيقة ليس من السهل توقع توقيت سقوط حكومة، فقد أصيب العالم بحالة من الصدمة مع الإطاحة بزين العابدين بن علي في تونس، وهو ما تبعه سلسلة من الثورات العربية، وفي الوقت الذي تسهد فيه دول مثل مصر حالة من الاستقرار، إلا أن دول أخرى تشهد عنف غير مسبوق مثل سوريا.
مع ذلك، هناك اختلاف رئيسي واحد على الأقل في الحملات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا، وهو أن الولايات المتحدة لديها دعم دولي كبير في الجهود المبذولة لعزل مادورو، لكنها عزلت نفسها إلى حد كبير، حتى من حلفائها، عندما يتعلق الأمر بتحركاتها ضد إيران.
لكن بولتون استفاد من التاريخ الأمريكي عندما استحضر مؤخرا عقيدة مونرو لتبرير قرار ترامب بالوقوف ضد مادورو مع الحفاظ على علاقات حميمة مع الأنظمة الاستبدادية في أماكن أخرى من العالم.
وأشار "بوليتيكو" إلى أنه من غير الواضح حجم الصبر الذي يمارسه ترامب تجاه فنزويلا وإيران، لكن يقال إن الرئيس الأمريكي لا يحب نظيره الفنزويلي الذي يقدم نموذجا للاشتراكية يثير إعجاب خصومه الديمقراطيين، ويقال أيضا إنه منفتح على الحوار مع الإيرانيين.
واشنطن تريد تغيير النهج الإيراني ومستعدة لحوار مع نظام الملالي
ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب تعلم مخاطر الصناعة الأمريكية لتغيير الأنظمة، وأن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على وأدانت الأنظمة في إيران وفنزويلا، دون أن تلجأ إلى تغيير النظام.
الأسبوع الماضي، أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن فنزويلا يجب أن تتخلص مما وصفه بالنظام القمعي للرئيس نيكولاس مادورو بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها البلاد. وخلال هذا الأسبوع، اعترف بنس بأن الولايات المتحدة لا تملك جدولا زمنيا للإطاحة بمادرور.
والعام الماضي، أعرب المسئولون في إدارة ترامب عن أملهم في أن تسهم مظاهرات الشوارع في إيران عن ثورة شعبية ضد النظام، ومؤخرا سخر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي من احتفال قادة إيران بالذكرى الأربعين لثورة الخميني، قائلا إنه لا يعتقدن بأنهم سيحتفلون بذكرى جديدة، وبغض النظر عن التمنيات الأمريكية إلا أن نظام المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي مازال ممسكا بتلابيب السلطة.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على كل من إيران وفنزويلا، وذلك بهدف الإسراع في الإطاحة بحكوماتها المناهضة لأمريكا، لكن في كلتا الحالتين، فأن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يعلمون أن تغيير النظام، خصوصا عبر الوسائل الاقتصادية سهل التحدث عنه إلا أنه صعب التنفيذ.
ونقل "بوليتيكو" عن روب مالي، أحد كبار مساعدي الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي يقود حاليا مجموعة الأزمات الدولية، أن الولايات المتحدة تملك تاريخا طويلا من محاولات تغيير النظام، وقائمة قصيرة جدا من المحاولات الناجحة".
وفي الوقت الذي تحاشى فيه ترامب الطرق الأمريكية السابقة التي استخدمتها في الإطاحة بالحكومات، وركز على العقوبات الاقتصادية وحشد الدعم الدولي بدلا من نموذج الرئيس الأسبق جورج بوش الذي لجأ إلى التدخل العسكري، فأنه يجب على إدارته أيضا أن تخطو بحذر، لأن التدخل الأمريكي الزائد يمكن أن يجعل حلفاء محتملون يشعرون بالقلق.
وحذر مالي من أن أى محاولة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي للتدخل من أجل تغيير نظام، فأن ذلك سيعتبر قبلة الموت.
وتعتبر إيران وفنزويلا الدولتين اللتين تحاول فيهما إدارة ترامب بشكل أوضح وعلني هندسة الإطاحة بالحكومة القائمة، وتتداخل استراتيجية الإدارة في الحالتين بدرجة كبيرة. وفي حالة فنزويلا، يخفى فريق ترامب هدفه، فقد قال الرئيس الأمريكي إنه لم يعد يعترف بمادورو كرئيس شرعي للبلاد، وقدم صك الاعتراف بخوان جوايدو زعيم المعارضة بأنه الرئيس الفعلي لفنزويلا، حتى أن بولتون يواصل الدفع باحتمال أن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري للإطاحة بالرئيس الفنزويلي.
وقد ركزت الإدارة الأمريكية تركيزا شديدا على فنزويلا في الأشهر الأخيرة، حيث عينت مبعوثا خاصا، وأرسلت بنس وآخرين لإلقاء الخطب وحشد العالم لتوحيد صفوفه ضد حكومة مادورو الاشتراكية، لكنها أفسدت اقتصاد البلاد من خلال سوء الإدارة والكسب غير المشروع.
كن الزخم تباطأ منذ أن أوقفت القوات العسكرية الموالية لمادورو جهودا رفيعة المستوى تقودها الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى الفنزويليين في أواخر فبراير، مما تسبب في سقوط قتلى. ومنذ ذلك الحين، رفض القادة في أمريكا الجنوبية نداءات المعارضة الفنزويلية استخدام القوة ضد مادورو.
ووفقا لخبراء على اتصال مع مسئولين بالإدارة، فأن بعض مستشاري ترامب يتحدثون عن جدول زمني لسقوط مادرور يمتد إلى أسابيع أو شهور، إلا أن بعض المسئولين بدأوا يعبرون عن عدم تفاؤلهم حيال هذه المسألة علنا.
وقال إليوت آبرامز مبعوث ترامب لفنزيلا "نتفهم أن هناك صراع في البلاد، لكن لا يمكن توقع النتائج، ولا يمكن لأحد توقع النتائج".
ويرى بعض المحللين أن مادورو، الذي يلقى دعما من روسيا وكوبا، يمكن أن يستمر في السلطة لعدة سنوات، وبعد كل ذلك، فأن أمريكا وعدت الكوبيين في ميامي بتغيير النظام منذ 60 عاما، وهو ما لم يحدث.
ونقل "بوليتيكو" عن مساعد بمجلس الشيوخ الأمريكي قوله إن "الأنظمة الاستبدادية لا تستلم بسهولة، ولن تستتيقظ يوما لتنبهر بتغريدة من بولتون لتحزم أمتعتها وترحل".
وبخصوص إيران، فأن الإدارة تصر على أنها لا تريد تغيير النظام نفسه، ولكن تغييرا في سلوك نظام الملالي، وعددت الإدارة 12 شرطا تطلبها من طهران. وقارن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي جهود الولايات المتحدة لتقويض النظام الإيراني بالجهود الأمريكية لتقويض الاتحاد السوفييتي. لكن في الوقت الحالي، تعتقد القيادة الإيرانية أنها قد تكون قادرة على تجاوز ترامب، خاصة إذا لم يتم إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية في 2020.
وأكد الموقع الأمريكي أنه في الحقيقة ليس من السهل توقع توقيت سقوط حكومة، فقد أصيب العالم بحالة من الصدمة مع الإطاحة بزين العابدين بن علي في تونس، وهو ما تبعه سلسلة من الثورات العربية، وفي الوقت الذي تسهد فيه دول مثل مصر حالة من الاستقرار، إلا أن دول أخرى تشهد عنف غير مسبوق مثل سوريا.
مع ذلك، هناك اختلاف رئيسي واحد على الأقل في الحملات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا، وهو أن الولايات المتحدة لديها دعم دولي كبير في الجهود المبذولة لعزل مادورو، لكنها عزلت نفسها إلى حد كبير، حتى من حلفائها، عندما يتعلق الأمر بتحركاتها ضد إيران.
لكن بولتون استفاد من التاريخ الأمريكي عندما استحضر مؤخرا عقيدة مونرو لتبرير قرار ترامب بالوقوف ضد مادورو مع الحفاظ على علاقات حميمة مع الأنظمة الاستبدادية في أماكن أخرى من العالم.
وأشار "بوليتيكو" إلى أنه من غير الواضح حجم الصبر الذي يمارسه ترامب تجاه فنزويلا وإيران، لكن يقال إن الرئيس الأمريكي لا يحب نظيره الفنزويلي الذي يقدم نموذجا للاشتراكية يثير إعجاب خصومه الديمقراطيين، ويقال أيضا إنه منفتح على الحوار مع الإيرانيين.