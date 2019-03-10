الأطباء: البيوتي سنتر لا تحمل أي ترخيص لإجراء عمليات الليزر.. والأجهزة المستخدمة مهربة.. ونطالب بتغليظ العقوبة

أمين صندوق الأطباء يحذر من مراكز التجميل غير المرخصة

عضو مجلس الأطباء: البيوتي سنتر لا تمتلك أي تراخيص لاستخدام الأجهزة الطبية

بعد انتشار مراكز التجميل «البيوتي سنتر» وقيامها بعمليات طبية وخاصة المستخدم فيها الليزر، حذرت نقابة الأطباء المواطنين من الاستعانة بتلك المراكز التي تقوم بعمل غير قانوني، وغير آمن على صحة المرضى، نظرا لعدم خضوعها لأي جهة أو رقابة طبية، وأنه يجب عدم الانسياق وراء الدعاية الوهمية الموجودة على السوشيال ميديا لهذه المراكز.حذر الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء من التعامل مع مراكز التجميل «البيوتي سنتر» التي تجري عمليات بالليزر وغيرها، قائلا إنها تصطنع المصداقية الطبية، وهي لا تمس للطب بصلة لا من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أنها لا تمتلك أي تراخيص من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء لأنها غير خاضعة لأي جهة أو رقابة طبية.وأضاف عبدالحميد لـ"صدي البلد"، أن عمليات التجميل يجب أن تتم تحت إشراف طبي كامل، وعدم الانسياق وراء الدعاية الوهمية التي تخدع الجمهور بأن من يقوم بإجراء العمليات طبيب مختص، موضحا أن ذلك غير قانوني ويعد نصبا على المرضى.أوضح عبدالحميد، أن الأجهزة التي تعتمد عليها مراكز التجميل غير مرخصة أو مسجلة بوزارة الصحة، وتكون مهربة في كل الحالات، مشيرا إلى أن أجهزة الليزر وغيرها تستخدم بشكل خاطئ وتصيب المرضى بأمراض جلدية خطيرة وحروق، وتصيبهم بالعمى.طالب أمين الصندوق بتغليظ العقوبة على مراكز التجميل وأشباهها، لأنها تؤثر سلبا على حياة المواطنين، مضيفا أنه يجب محاربة الدعاية المغرضة ووضع عقوبات رادعة عليها.قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مراكز التجميل، والبيوتي سنتر، تعمل بالفعل خارج الرقابة من جانب وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مضيفا أن معظم الأماكن التي يكون بها أجهزة طبية مثل الليزر تكون مهربة وغير مرخص لها باستخدامها.وأضاف حسين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأماكن يتم استخدام الأجهزة فيها بدون إشراف الطبيب، مضيفا أن هناك العديد من الشكاوى عن المراكز الوهمية، والتي تستخدم الدعاية التلفزيونية وغيرها من السوشيال ميديا لتضليل المواطنين.أوضح عضو المجلس، أن النقابة لا تملك الصلاحيات للتفتيش والرقابة أو معاقبة تلك المراكز، لأنها ليس لها ضبطية قضائية سواء على المستشفيات أو العيادات أو حتى مراكز التجميل.قال الدكتور سمير التوني، أمين صندوق مساعد بنقابة الأطباء، إن مراكز التجميل "البيوتي سنتر" لا تمتلك أي تراخيص طبية، لعمل عمليات التجميل بالليزر وغيرها، مضيفا أنه يجب تغليظ عقوبة تستخدم أجهزة طبية وبدون إشراف طبي.أكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة ليس لديها الضبطية القضائية للتفتيش على المراكز، مضيفا أنه فى حالة ورود بعض الشكاوى إلى النقابة من المراكز الوهمية أو منتحلي صفة طبيب تحيلها إلى النيابة للتحقيق والبت فيها.أوضح أمين الصندوق المساعد، أن دور النقابة يأتي في منح التراخيص للطاقم الطبي الذي يعمل بتلك المراكز والتأكد من صحة شهاداتهم إذا كانوا أطباء أم لا، والتحقق معهم عند حدوث اخطاء بالعملية، وتبحث إذا كان الطبيب استخدم أساليب علمية أم لا.