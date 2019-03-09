عصام عبدالفتاح ممثلا عن CAF فى دورة FIFA للمحاضرين نهاية مارس

يغادر القاهرة عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام نهاية شهر مارس الجاري متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة لحضور دورة المحاضرين التابعة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



ومن المقرر أن يحضر عبدالفتاح دورة المحاضرين ممثلا عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" باعتباره مسؤول التطوير فى لجنة حكام الكاف بعدما تولى المنصب خلفا لكيم لى سونج من موريشيوس.



ويستمر عبدالفتاح فى الدوحة لمدة 5 أيام فى معسكر المحاضرين التابعين إلى الاتحادات القارية تحت إشراف الفيفا نظير بدلات مالية.