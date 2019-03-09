3 أرقام قياسية لـ بايرن ميونيخ بعد الفوز بسداسية في البوندسليجا

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على منافسه فولفسبورج بسداسية نظيفة دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت باستاد "اليانز ارينا" معقل الفريق البافاري في إطار الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الألماني.



وحقق البايرن من تلك المباراة عددا من المكاسب والأرقام القياسية، وفيما يلي نعرضها وفقًا لـ شبكة الإحصائيات "أوبتا".



1- فرانك ريباري أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يساهم بـ 3 تمريرات حاسمة منذ بدء التسجيل في شبكة الإحصائيات "أوبتا".



2- سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ هدفين ليصبح ليصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهداف في الدوري الألماني بـ 197 في مسيرته، ليتخطى البيروفي كلاوديو بيزارو ، والذي أحرز 195 هدفا فقط.



3- في 87 مباراة سجل فيهما توماس مولر لايخسر فيها الفريق في الدوري بـ ( 82 فوز، 5 تعادلات).



وبهذا الفوز يتصدر فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني بفارق الأهداف حيث انه تساوى مع بوروسيا دورتموند في النقاط بعدما وصل الي النقطة الـ 57.

