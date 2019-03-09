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منوعات

شاهد.. انهيار ثلجي يغطي قرية هندية

السبت 09/مارس/2019 - 07:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
وقع انهيار جليدي مدمر، بجبال في شمال الهند ، أدى إلى تغطية قرية صغيرة أسفل الثلوج .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لم تسجل أية وفيات أو إصابات في هذا الحادث بالذات الذي وقع في أوائل شهر مارس في قرية ريسبا في ولاية هيماشال براديش شمال الهند.

وكانت المنطقة تعاني من انخفاض درجات حرارة وصلت إلى تحت الصفر خلال الشهرين الماضيين مع حدوث انهيار جليدي في فبراير الماضي أودى بأحد أفراد الجيش الهندي.

ويوضح فيديو صوره أحد سكان القرية لحظة الانهيار الثلجي من أعلى تلة، نشب عنها سحابة بيضاء من الثلوج غطت كافة أنحاء القرية.

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