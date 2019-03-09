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المغاوري بندوة الحركة الوطنية: مصر تقود أفريقيا وكاف يؤكد زعامتها للقارة

السبت 09/مارس/2019 - 07:58 م
بطولة أفريقيا
بطولة أفريقيا
أسامة علي
قال الدكتور محمد مغاوري، أستاذ الإدارة بجامعة جنوب الوادي، خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية، إن الهدف من الرياضة ليس اقتصاديا فقط ولكنه صحي أيضا، فالرياضة تهدف لرفع قيمة الانتماء وحب الوطن من الدرجة الأولى.

وأكد "مغاوري" علي أهمية البطولة في الترتيب الاقتصادي والسياسي لدول العالم، فالرياضة انعكاس لمدي تقدم الدول بشكل عام، ومصر تحظى بأفضل درجات الأمن والأمان التي يجب اتخاذها كفرصة قوية لتأكيد مكانة مصر في للعالم.

وأوضح مغاوري أن البطولة ستعود بالنفع على المصريين جميعا، وخاصة الفنادق والمواصلات والمطاعم والطرق والكباري والمطارات، ودعا الحزب لاطلاق مسابقة بين شباب الحزب لتصميم لوجو للبطولة والتبرع به لوزارة الشباب والرياضة، مشيرا لأهمية المتطوعين فى تنظيم الفعاليات فالدولة بدون شبابها غير قادرة على تنظيم أى فعالية، ودعى الحزب لتدريب الشباب وتأهليهم ثقافيا لتنظيم البطولة والفعاليات الدولية.

وأشار استاذ الإدارة إلي أن مصر تقود القارة الأفريقية في المرحلة الحالية وأن البطولة جاءت لتدعم موقف مصر والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد زعامتها للقارة السمراء، مبديا اعتزازه الشديد بالشباب المصري وثقته به بأنه سيمثل دور الجمهور المتحضر خلال البطولة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر حزب الحركة الوطنية "بطولة كأس الأمم الأفريقية .. مصر 2019 .. نعم نستطيع" والمنعقد برعاية اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب

حاضر في الندوة " الدكتور نبية العلقامي النائب السابق والأستاذ بجامعة حلوان ، والدكتور عارف سليمان الخبير الرياضي الدولي ، والدكتور عبداللطيف صبحي استاذ التشريعات والقوانين بجامعة حلوان ، والدكتور محمد مغاوري استاذ الإدارة لجامعة جنوب الوادي " كما طرحت الندوة ايضًا مقترحات بتخصيص جانب من تذاكر البطولة لشباب الأحزاب السياسية لإتاحة الفرصة أمامهم لحضور هذا الحدث الدولي.

يذكر أن الحزب كان قد شكل لجنة مصغرة لإعداد وتنظيم الندوة والإشراف علي جميع الفاعليات المرتبطة بكأس الامم الافريقية برئاسة النائب عبدالاله عبد الحميد امين عام التنظيم ونهاد خيرالله امين عام الحزب بمحافظة القاهرة والدكتور سمير عبد الفتاح رئيس لجنة البحث العلمي وامين الحزب بالوايلي ومدحت نبيل الامين العام المساعد للحزب بمحافظة القاهرة ومحمد عزمي الامين المساعد وامين الشباب والدكتور نور الشيخ امين التدربب والتثقيف وخالد العوامي امين الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب.

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