شاروبيم يبحث تطوير مراكز ومدن الدقهلية في اجتماعه مع المختصين

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعًا مساء اليوم مع عدد من أبناء الدقهلية من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة وأعضاء منظمات المجتمع المدني بحث خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير مراكز ومدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة المنصورة.





واستمع المحافظ إلى تصورات مجموعة من الحاضرين عن كيفية التغلب على مشكلة القمامة التي تعاني منها مدينة المنصورة، كما استمع إلى شرح خطة مقترحة من المهندس هشام المناوي رئيس إحدى الجمعيات الأهلية بالدقهلية.





وأكد شاروبيم على أهمية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ خطط المحافظة لإعادة الوجه الحضاري لمدينة المنصورة، وكذلك ضرورة التعاون بين المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب لخدمة المواطنين دون الانتظار لأي مكاسب ذاتية.



