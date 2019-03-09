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محافظات

شاروبيم يبحث تطوير مراكز ومدن الدقهلية في اجتماعه مع المختصين

السبت 09/مارس/2019 - 08:01 م
صدى البلد
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعًا مساء اليوم مع عدد من أبناء الدقهلية من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة وأعضاء منظمات المجتمع المدني بحث خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير مراكز ومدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة المنصورة.

واستمع المحافظ إلى تصورات مجموعة من الحاضرين عن كيفية التغلب على مشكلة القمامة التي تعاني منها مدينة المنصورة، كما استمع إلى شرح خطة مقترحة من المهندس هشام المناوي رئيس إحدى الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

وأكد شاروبيم على أهمية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ خطط المحافظة لإعادة الوجه الحضاري لمدينة المنصورة، وكذلك ضرورة التعاون بين المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب لخدمة المواطنين دون الانتظار لأي مكاسب ذاتية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن العاملين في أحياء المنصورة يبذلون جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات المواطنين وعلينا أن نساندهم كما نحاسب المقصرين منهم من أجل الحصول على أداء أفضل في كل المجالات.
شاروبيم يبحث تطوير مراكز ومدن الدقهلية في اجتماعه مع المختصين
شاروبيم يبحث تطوير مراكز ومدن الدقهلية في اجتماعه مع المختصين
شاروبيم يبحث تطوير مراكز ومدن الدقهلية في اجتماعه مع المختصين
شاروبيم يبحث تطوير مراكز ومدن الدقهلية في اجتماعه مع المختصين

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