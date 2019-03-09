تخصيص 5 أفدنة لدعم المدارس المنتجة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أن المديرية تسعى لتفعيل دور المدارس المنتجة خاصة أن مدارس التعليم الزراعي والفني بالمحافظة حققت نجاحًا غير مسبوق في مشروعات الثروة الحيوانية والصوب الزراعية والثروة الداجنة ومشروعات التصنيع المتنوعة وأصبحت تنافس كبار المنتجين.



جاء ذلك خلال جولته التفقديه على مدارس التعليم الثانوي الفني بمدرستي موط الثانوية الزراعية وموط الثانوية الصناعية، برفقة مصطفى محمد على نقيب معلمي الوادي الجديد، وعدد كبير من قيادات التربية والتعليم.



وتفقد التداوى جميع الأقسام الإنتاجية بمدرسة موط الزراعية بداية من قسم الدواجن والإنتاج الحيواني والزراعي، مؤكدًا تقديم الدعم لمشروعات الصوب الزراعية ومعامل إنتاج منتجات الألبان والخبز والفطائر.



وأكد ان المحافظ وافق على تخصيص ٥ أفدنة لزراعتها بالنجيلة السابقة التجهيز، نظرا لزيادة الطلب عليها وتحقيقها عائدا ماديا كبيرا، كما أكد أيضا على توفير صوبتين زراعية للمدرسة للتوسع في أنشطتها الزراعية.

