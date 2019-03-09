الوطنية لحقوق الإنسان فى يوم الشهيد :لن ننسى من قتلوا أبناءنا

أكدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في ذكرى يوم الشهيد عبد المنعم رياض في التاسع من مارس، ان المنظمة تنسى قتلة أبناء الشعب المصري من المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة، سواء فى الفترة من يناير ٢٠١١ حتى الآن، أو من قتلتهم إسرائيل في سيناء وباقي المناطق المدنية من مدرسة بحر البقر وأبو زعبل والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.



و قال على السيد الفيل، المستشار القانوني للمنظمة، إن حملة حق الشهيد مستمرة فى المفاجآت المتتالية بعد البلاغ رقم ٢٩٣٥ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام بتاريخ ٢٤ فبراير الماضي، والذي أحيل للتحقيق لنيابة شرق القاهرة بتاريخ ٣ مارس الحالي.



وأشار الفيل إلى أن تفاعل جاليات المصريين بأوروبا وروسيا والدول العربية أعلنت التأييد والتضامن مع فعاليات الحملة القانونية والفنية.



وفى سياق متصل، سافر رئيس المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار محمد عبد النعيم الجمعة الماضية فى جولة أوروبية للحشد للحملة فى كلا من إيطاليا وفرنسا والنمسا وسويسرا، حيث ستعقد مجموعة من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالحملة.