المالية: ارتفاع فوائد الديون لـ 207.5 مليار جنيه في 6 شهور

ارتفعت مصروفات فوائد الديون لـ 207.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من موازنة العام المالي الجاري مقابل 173.2 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له بارتفاع حجمه 34.2 مليار جنيه.



وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إن جملة الفوائد المحلية لغير الحكومة سجلت ارتفاعا لـ171.413 مليارا في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 149.42 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.



وبلغت جملة الفوائد الخارجية نحو 16.33 مليار جنيه في أول 6 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ11.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له

