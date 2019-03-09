محافظ الدقهلية: لابد من توفير التمويل حتى نضمن استمرار مشروع النظافة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ضرورة وضع آليات لضمان استمرار مشروع جمع القمامة في مدينة المنصورة وتوفير التمويل المالي حتى لا يتوقف بعد شهر أو شهرين ونعود بالوضع إلى ما كان عليه ونعود للشكوى من جديد من تراكم القمامة في شوارع المنصورة التي نعمل جميعا على أن تعود لجمالها المعهود.





وطلب شاروبيم خلال اجتماعه مساء اليوم مع عدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني ضرورة الوضع في الاعتبار ان يضمن أصحاب الاقتراح الخاص بجمع القمامة من المنبع استمراره من خلال آليات تسمح بتوفير احتياجات المشروع المالية.



