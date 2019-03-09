محافظ الدقهلية: لابد من توفير التمويل حتى نضمن استمرار مشروع النظافة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ضرورة وضع آليات لضمان استمرار مشروع جمع القمامة في مدينة المنصورة وتوفير التمويل المالي حتى لا يتوقف بعد شهر أو شهرين ونعود بالوضع إلى ما كان عليه ونعود للشكوى من جديد من تراكم القمامة في شوارع المنصورة التي نعمل جميعا على أن تعود لجمالها المعهود.
وطلب شاروبيم خلال اجتماعه مساء اليوم مع عدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني ضرورة الوضع في الاعتبار ان يضمن أصحاب الاقتراح الخاص بجمع القمامة من المنبع استمراره من خلال آليات تسمح بتوفير احتياجات المشروع المالية.
كما دارت مناقشات مستفيضة بين الحاضرين حول تصوراتهم لنقل القمامة بعد تجميعها من الوحدات السكنية والاحتياج لأماكن تجميع يتم فيها نقل القمامة الي سيارات النقل، وهنا أوضح شاروبيم ان هذه الاماكن غير متوفرة خاصة في ظل معاناة أبناء مدينة المنصورة من الازدحام المروري الذي نسعى من خلال الحلول العلمية للقضاء عليه بمساندة من المواطنين أنفسهم.