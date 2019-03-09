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حفيدة هدى شعراوي: الحركة النسائية في ثورة 1919 كانت موجهة ضد الإنجليز

السبت 09/مارس/2019 - 11:17 م
صدى البلد
كريم عاطف
قالت سنية شعراوي، حفيدة الناشطة النسائية المصرية هدى شعراوي إن الثورة ١٩١٩ كانت نتيجة للحرب العالمية الأولى والنساء نزلت إلى الشوارع لحماية الوطن مع الرجال .

وأضافت شعراوي خلال المحاضرة التثقيفية بالجامعة الأمريكية أن الشيوخ والقساوسة كانوا جنبا إلى جنب وهذا دليل على الوحدة الوطنية .
وأوضحت أن الحركة النسائية كانت ضد الإنجليز وليست ضد رجال مصر لأنهم كانوا يساندونهم ويقفون إلى جانبهم.

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