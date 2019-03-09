حفيدة هدى شعراوي: الحركة النسائية في ثورة 1919 كانت موجهة ضد الإنجليز

قالت سنية شعراوي، حفيدة الناشطة النسائية المصرية هدى شعراوي إن الثورة ١٩١٩ كانت نتيجة للحرب العالمية الأولى والنساء نزلت إلى الشوارع لحماية الوطن مع الرجال .
وأضافت شعراوي خلال المحاضرة التثقيفية بالجامعة الأمريكية أن الشيوخ والقساوسة كانوا جنبا إلى جنب وهذا دليل على الوحدة الوطنية .
وأوضحت أن الحركة النسائية كانت ضد الإنجليز وليست ضد رجال مصر لأنهم كانوا يساندونهم ويقفون إلى جانبهم.
وأضافت شعراوي خلال المحاضرة التثقيفية بالجامعة الأمريكية أن الشيوخ والقساوسة كانوا جنبا إلى جنب وهذا دليل على الوحدة الوطنية .
وأوضحت أن الحركة النسائية كانت ضد الإنجليز وليست ضد رجال مصر لأنهم كانوا يساندونهم ويقفون إلى جانبهم.