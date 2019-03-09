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رياضة

عمرو أنور يتحدث عن فوز الأهلى على بتروجت ومواجهة الزمالك

السبت 09/مارس/2019 - 08:30 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ أن مواجهة بتروجت لم تكن سهلة، ولكن لاعبي فريقه قدموا عرضًا جيدًا استحقوا الفوز بفضل تنفيذهم التعليمات بشكل جيد، والتركيز في اللعب والاستحواذ على الكرة أغلب فترات المباراة.

كان شباب الأهلي قد فاز على بتروجت ٣ – صفر في مباراة الجولة الـ٢٦ من دوري الجمهورية، قبل أيام قليلة من مباراته أمام الزمالك.

وقال عمرو أنور إن لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية رغم تسجيل هدف مُبكر عن طريق هشام شعبان بعد ٥ دقائق من البداية، حيث واصل اللاعبين تقديم عرض قوي واللعب بحماس وسجلوا الهدفين الثاني والثالث كما أهدروا ركلة جزاء ما يعني أنهم شكلوا ضغطًا كبيرًا على المنافس.

وتعليقًا على مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل، قال مدرب الأهلي إن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والإثارة، بغض النظر عن ترتيب كل منهما في جدول الترتيب، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قد يستعين بثلاثة لاعبين من الفريق الأول وهو ما سيزيد من صعوبة المباراة، ولكنه أكد على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز.

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