ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البيئة تتابع إزالة آثار حريق مركب سياحية بالمعادي

السبت 09/مارس/2019 - 08:10 م
صدى البلد
أ ش أ
تابعت وزارة البيئة إجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحية على شاطئ النيل بالمعادي، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لموقع الحريق لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن اللجنة تأكدت من استمرار أعمال فرض الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد على ملاك المركب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتأمين أعمال تعويم المركب لعدم تسرب أي تلوث زيتي أثناء التعويم.

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير محضر بشرطة البيئة بسبب التلوث الناتج عن المركب، وجار المتابعة لإزالة التلوث تماما واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.

ترشيحاتنا

بث مباشر..مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال افريقيا

وصول سفينة حربية تركية إلى قاعدة عسكرية سودانية

فيديوجراف| لحظة سرقة المصلين في مسجد بالإسكندرية

زوجة الشهيد عادل رجائي: مش هقلع الاسود إلا لما جنودنا يطهروا مصر.. فيديو

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جورماهيا فى الكونفدرالية

أم شهيد الدقهلية تتضرر من عدم تخليد اسمه على مدرسة.. صور

من المرج لـ حلوان.. شمس تعلم الناس خبايا المترو: ده لعبتي

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

شوط كارثي بين الأهلى وفيتا كلوب... إصابة الشناوي وحكم المباراة .. والعارضة تتعاطف مع الأحمر

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يطالب جروس بالمساواة والعدالة بين اللاعبين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

في يوم الشهيد.. أحمد موسى: الشهداء هم أبطال مصر.. فيديو
أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال
أحمد موسى يطالب المشاهدين بتوجيه كلمة لأسر شهداء مصر.. فيديو
شاهد.. محتويات وحدات روضة السيدة المفروشة بالكامل
شاهد.. بولندا ترقص احتفالا باليوم العالمي للمرأة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟