البيئة تتابع إزالة آثار حريق مركب سياحية بالمعادي

تابعت وزارة البيئة إجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحية على شاطئ النيل بالمعادي، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لموقع الحريق لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.





وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن اللجنة تأكدت من استمرار أعمال فرض الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد على ملاك المركب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتأمين أعمال تعويم المركب لعدم تسرب أي تلوث زيتي أثناء التعويم.



