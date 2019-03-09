موجز البلد.. خالد الجندي: الشهيد يعيش فى كرم ونعيم الله.. وكلب مسعور ينهش طفلا بشبرا‎

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



نشر الموقع بين أهم الأخبار، تصريحات الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الشهيد بأنه إنسان ضحى بحياته فى سبيل الوطن أو القيم، مشيرًا إلى أنه لا يشعر أبدًا بالموت سوى شيء مثل «القرصة».



كما نشر الموقع مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لكلب يهاجم طفلا لا يتجاوز عمره عامين بحى منطقة الخلفاوى بشبرا مصر.

