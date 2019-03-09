خدمات جديدة لفحص موبايلك ..تعرف عليها

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق مزايا جديدة ومبتكرة في تطبيقها HiCare، الذي يوفر للمستخدم كافة المعلومات التي يحتاجها عن هاتفه الذكي.



تأتي هذه المزايا الجديدة ضمن حملة خدمات ما بعد البيع الجديدة التي أطلقتها هواوي منذ يوم 3 مارس وتستمر حتى نهاية اليوم ( 9 مارس )



. تشمل مزايا تطبيق هواوي HiCare علي خدمات جديدة تُقدم لأول مرة للمستهلك المصري، مثل خدمة التشخيص الذكي، تتبع حالة صيانة الأجهزة ومعرفة أسعار قطع الغيار.



وبهذه المناسبة، صرح السيد "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، " نحن نبحث عن توفير الحلول المبتكرة للارتقاء بتجربة الاستخدام لعملائنا، ولهذا قمنا بتطوير خدمات ما بعد البيع التي نقدمها، لكي تتماشي مع تطلعات المستخدمين، لأن معايير شراء هاتف جديد تعتمد علي خدمات ما بعد البيع بجانب مواصفات الهاتف. وهذا هو سر نجاحنا بالسوق المصري العالم علي حد سواء، فنحن نضع عملائنا في المقام الأول لأنهم شركاء نجاحنا."



التشخيص والفحص الذكي



تعد خدمة التشخيص الذكي التي يقدمها تطبيق HiCare من الخدمات التي يبحث عنها المستخدم، لأنها توفر إمكانية فحص مكونات الهاتف الذكي واختبارها للتأكد من إن جميع خصائص الهاتف تعمل بكل كفاءة دون وجود أية مشاكل، أما في حالة وجود مشكلة بخاصية ما في الهاتف الذكي، فإن الخدمة ستوفر للمستخدم كافة المعلومات اللازمة عن المشكلة.



تتبع حالة ومراحل أعمال الصيانة



تمكن هذه الخدمة المستخدم من معرفة حالة ومراحل أعمال الصيانة التي وصل اليها الهاتف، من خلال رقم عملية الإصلاح الذي يحصل عليه المستخدم بمجرد تسليم جهازه لمركز الخدمة.



معرفة أسعار قطع الغيار



تتيح هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية معرفة أسعار قطع غيار الهواتف الذكية اذا كانت هواتفهم التي انتهت فترة ضمانها تحتاج الي تغيير قطعة غيار.



يقدم تطبيق هواوي HiCare عامل السهولة لجميع عملاء هواوي وتعزيز التواصل الإلكتروني مع الشركة، حيث أن التطبيق يتمتع بخصائص مميزة يحتاجها العملاء. تشمل خصائص التطبيق كل من تزويد العملاء بكافة المعلومات عن هواتفهم الذكية، الرد علي جميع الأسئلة الشائعة، إيجاد عنوان ورقم تليفون مركز صيانة الأقرب للمستهلك، الدردشة الإلكترونية، وغيرها من المزايا التي تمنح العملاء خدمات ما بعد البيع فائقة الجودة.



