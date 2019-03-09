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ديني

خالد الجندي: الحياة كلها عبارة عن عقيدة .. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:19 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياة كلها عبارة عن عقيدة، موضحًا أن معنى العقيدة يرجع لفعل الأعمال الحسنة مثل إخراج الصدقات للفقراء.

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، أن الجانب الغيبي هو المسيطر على تصرفات الإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» (البقرة: 3).

وتابع: إن فعل الأعمال الخيرية دون أن يرى الإنسان الجنة عقيدة، موضحًا أن حب الله عز وجل عقيدة والبعد عن ما حرمه، مضيفًا: «نومك عقيدة أنت نايم وأنت معتقد أنك بين يدي الله وبتقوم وأنت معتقد أنك وديعة بين يديه».

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