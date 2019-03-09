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أخبار العالم

مستشار النمسا يعرب عن أسفه إزاء موقف أحزاب المعارضة من مشروع قانون الاعتقال الوقائي

السبت 09/مارس/2019 - 08:20 م
سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس
أ ش أ
أعرب مستشار النمسا سيباستيان كورتس، عن استياءه من إعلان الأحزاب المعارضة عدم موافقتها على مشروع قانون الاعتقال الوقائي الجديد لطالبي اللجوء الخطرين.

وقال كورتس إنه لا يجد تفسيرا لموقف المعارضة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد دون شك سوف يعزز الأمن في البلاد، معتبرا أن المعارضة لا تعمل بذلك على صالح النمساويين وأمنهم.

وأضاف كورتس أنه يتفهم حدوث اختلاف في الرؤى بشأن القانون ولكن لا يتفهم التهويل فيما يخص القانون، لافتًا إلى أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنفذ بالفعل الاعتقال الوقائي ولا ترى أي مشكلة في ذلك.

وأشار كورتس إلى أن القانون الجديد يتضمن صراحة ضمانات قوية لحماية الحريات ومنها أن الاعتقال سيكون بتصريح من القضاء.
يذكر أن مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين يثير جدلا سياسيا واسعا في النمسا، وتحتاج الحكومة إلى موافقة بعض أحزاب المعارضة حتى يمكن تمريره في البرلمان بأغلبية الثلثين.

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