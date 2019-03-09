ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يطالب المشاهدين بتوجيه كلمة لأسر شهداء مصر.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:18 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، مشاهديه بتوجيه كلمة لأبطال القوات المسلحة والشرطة من الشهداء في يوم الشهيد.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كلاب النار ولكن شهدائنا فى الفردوس الأعلى".

وتابع:" ابطال الجيش والشرطة تصدوا إلى مخطط الجماعة الإرهابية بتقسيم مصر"، مضيفا:" الجماعة الإرهابية صرفت مليارات من أجل إحداث الاقتتال بين المصريين".

ترشيحاتنا

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

إدراة ترامب توجه أقوى تحذير لـ إيطاليا

بعد تهديد البنتاجون .. أردوغان يسترضي أمريكا باختلاق الأعذار

الزمالك يطالب جروس بالمساواة والعدالة بين اللاعبين

شاهد.. محتويات وحدات روضة السيدة المفروشة بالكامل

وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

إصابة حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب

خالد الجندي: الشهيد يشعر بالموت مثل القرصة .. فيديو

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون بهدفين ويغادر سباق المنافسة ..وليستر يدك شباك فولهام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تكريم أسر الشهداء.. فيديو
في يوم الشهيد.. أحمد موسى: الشهداء هم أبطال مصر.. فيديو
أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال
أحمد موسى يطالب المشاهدين بتوجيه كلمة لأسر شهداء مصر.. فيديو
شاهد.. محتويات وحدات روضة السيدة المفروشة بالكامل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟