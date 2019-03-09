أحمد موسى يطالب المشاهدين بتوجيه كلمة لأسر شهداء مصر.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، مشاهديه بتوجيه كلمة لأبطال القوات المسلحة والشرطة من الشهداء في يوم الشهيد.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كلاب النار ولكن شهدائنا فى الفردوس الأعلى".



وتابع:" ابطال الجيش والشرطة تصدوا إلى مخطط الجماعة الإرهابية بتقسيم مصر"، مضيفا:" الجماعة الإرهابية صرفت مليارات من أجل إحداث الاقتتال بين المصريين".

