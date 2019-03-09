أرقام سلبية بالجملة فى خسارة الأهلي من فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق فيتا كلوب فوزا صعبا علي الأهلي بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "الشهداء" فى الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .



وجاءت إحصائيات المباراة سلبية من جانب الأهلي:



- الاستحواذ:

فيتا كلوب: 54%

الأهلي:46%

- مخالفات:

فيتا كلوب: 3

الأهلي:10



- محاولات:

فيتا كلوب:10

الأهلي:3

- على المرمي:

فيتا كلوب: 10 (7)

الأهلي: 27 (14)



- الركنيات:

فيتا كلوب: 14

الأهلي: 6

حساب الاتحاد الافريقي نشر احصائيات الشوط الأول جاءت كالتالي: