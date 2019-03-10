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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع ودائع الحكومة لـ613.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي

الأحد 10/مارس/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت جملة الودائع الحكومية لـ613.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 602.3 مليارا بنهاية نوفمبر السابق له بفارق 11.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ554.1 مليارا في أكتوبر 2018 بفارق 60 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت 468.443 مليار جنيه في ديسمبر 2018 مقابل 490.23 مليار جنيه في نوفمبر من العام الماضي ومقارنة بـ 457.43 مليار جنيه في أكتوبر 2018.

وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 115.212 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ112.04 مليار جنيه في نوفمبر 2018 ومقابل 96.7 مليار جنيه في أكتوبر السابق له

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