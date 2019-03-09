بحضور جمال عبدالناصر.. لقطات نادرة لجنازة الشهيد عبدالمنعم رياض.. فيديو

أذاع برنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، فيديو يعرض جنازة الشهيد عبد المنعم رياض.



وأشار الفيديو إلى أنه أمام مسجد عمر مكرم، وقف الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية يتلقى العزاء من كبار الشخصيات العسكرية، ووصل الرئيس جمال عبدالناصر ليشترك في تشييع جنازة البطل الشهيد، وحمل الجثمان الطاهر فوق عربية مدفع ملفوفا بعلم بلاده وضابط يحمل أوسمة الشهيد، وسار خلف النعش الرئيس جمال عبد الناصر وأسرة الفقيد البطل، ووفود وملوك الدول الصديقة.



وأوضح الفيديو أن الجماهير التحمت خلال الجنازة في مسيرة رائعة تعني وحدة الهدف ووحدة المصير وأن الشهادة هي الوسام الحقيقي لاسم كل بطل وهي الوجود الحقيقي للإنسان العربي الحر.



ومضى الشهيد إلى مثواه الأخير تشيعه دموع مصر، وهتافات الآف المصريين مطالبين بالثأر.