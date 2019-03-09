وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

قال وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، إن الإرهاق البدني الملحوظ على لاعبي الأهلي في شوط المباراة الثاني سبب الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي.





وأضاف "جمعة" خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن مروان محسن هو رجل المباراة الأول في المارد الأحمر حيث إنه أرهق دفاعات الفريق الكونغولي في شوط المباراة الأول ولكن لم يحالفه الحظ بتسجيل هدف، وصنع العديد من الفرص في شوط المباراة الثاني.



