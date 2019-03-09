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رياضة

وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

السبت 09/مارس/2019 - 08:28 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، إن الإرهاق البدني الملحوظ على لاعبي الأهلي في شوط المباراة الثاني سبب الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي. 

وأضاف "جمعة" خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن مروان محسن هو رجل المباراة الأول في المارد الأحمر حيث إنه أرهق دفاعات الفريق الكونغولي في شوط المباراة الأول ولكن لم يحالفه الحظ بتسجيل هدف، وصنع العديد من الفرص في شوط المباراة الثاني. 

وأشار "جمعة" إلى أن، الأهلي يفتقد الحماسة خارج أرضه، وهذا يفقده صفة الفريق صاحب البطولات، حيث إن أصحاب البطولات يفوزون خارج أرضهم أكثر.

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