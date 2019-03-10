علوم المنوفية تنظم معرضا في الاحتفال باليوم العالمي للمياه.. اليوم

ينظم اليوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة المنوفية معرض المياه ، تحت رعاية الدكتور محمد توفيق عميد الكلية والدكتور مجدي مطر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من منطلق حرص كلية العلوم بجامعة المنوفية على تفعيل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 17 مارس.



يشارك فى المعرض، عدد كبير من طلاب كليات الجامعة وطلاب مدارس المحافظة وقطاع التعليم الصناعي.



وأوضحت الجامعة في بيان رسمي لها، أن فعاليات هذا المعرض سيتم تنظيمها في رحاب كلية العلوم في تمام العاشرة صباحا.