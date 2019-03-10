أمين الفتوى يوضح كيفية التعامل مع الأظافر بعد قصها.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذكر أنه يستحب دفن الأظافر المقصوصة، والأمر في ذلك واسع، وإن كان مذكورا عند بعض العلماء لكن الأمر قد يكون فيه مشقة عند البعض فلا حرج في ذلك.



وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " الناس" أن بعض العلماء ذكروا أن كل ما يخرج من الإنسان سواء من الشعر أو الأظافر وغيرها يدفن، ولكن الأمر فيها واسع خاصة وأن الكثير لايستطيع تطبقه.



وتابع: اذا تعذر على البعض ذلك، إن قص الإنسان أظفاره يرميها ولا بأس، ولا حاجة إلى دفنها فلا حرج .

