كريم الرحباني ينافس على جوائز ملتقى بيروت السينمائي

أعلن ملتقى بيروت السينمائي المشاريع قيد الإنجاز المشارِكة خارج المسابقة الرسمية في الملتقى لِدورة 2019.



تم اختيار مشروع فيلم شميم للمخرج كريم الرحباني، للمنافسة على منح الدورة المقبلة.



كان المخرج اللبناني قد حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه "كارجو"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.