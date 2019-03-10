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ديني

حكم بر الأم ذات الخلق السيئ

الأحد 10/مارس/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سئل يقول ما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله.

أجابت أمانة الفتوى، أن البِرُّ بالوالدين وصِلَتُهُما والإحسان إليهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا اللهِ تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبِرُّ لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد أن يجتنب مواطنَ الشُّبهة، وألَّا يطيعَ والديه في المعصية.

وإذا كانت أحوال أهل الأم يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها به؛ فيمكنها أن تكتفي بالبر والإحسان والزيارة الخاطفة، من غير أن تطيل المكث أو المبيت.

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