سفير مصر بالخرطوم يبحث التعاون الإعلامي مع مدير إذاعة وادي النيل

بحث حسام عيسى سفير مصر لدى السودان مع "الطيب قسم السيد" مدير إذاعة وادى النيل، سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان فى المجال الإعلامي والإذاعي.



وطرح مسئول إذاعة وادى النيل خلال اللقاء عددًا من المقترحات تضمنت إحياء مبادرة البث المشترك بين إذاعتي البلدين لنقل الأحداث والمناسبات الهامة، وعقد برامج تدريبية متخصصة للإذاعيين السودانيين لدى المؤسسات الإعلامية والإذاعية المصرية، وإرسال فرق إذاعية من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودانية إلى مصر لمتابعة المشروعات الإستراتيجية المشتركة، إلى جانب إقامة حفل سنوي بالتناوب بين القاهرة والخرطوم تشارك فيه المؤسسات المعنية بالإبداع الثقافي والموسيقي فى البلدين وتنقله القنوات والإذاعات المصرية والسودانية.



من جانبه، أكد السفير المصري فى الخرطوم أهمية التعاون الإعلامي بين البلدين، والعمل على تفعيل البرنامج التنفيذي فى مجال الإذاعة والتلفزيون وميثاق الشرف الإعلامي الذى تم التوقيع عليهما خلال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية التى عقدت فى شهر أكتوبر الماضى، وما يتضمنه البرنامج التنفيذي من دورات تدريبية وفرص للتعاون الإعلامي، فضلًا عن دور الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين فى شتى المجالات، وصور التعاون والمشروعات الإستراتيجية المشتركة مثل مشروع الربط الكهربائي ومشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتى تهدف لخدمة مواطني الدولتين.