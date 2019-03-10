ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول " العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن أبي؟.



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر يرجع للشخص نفسه ، ولا فتوى في هذا الأمر، لكن هناك تجارب واقعية كثيرة من فتيات صغيرات تزوجن من رجل كبير ووجدت منه العطف والحنان والحياة الكريمة معه.



وتابع: الأمر يتوقف على طبيعة كل شخص، وقرارت هذا الأمر شخصية للفرد، والأمر في ذلك جائز إذا وافت ووافق أهلها بذلك، فالأمر ليس متاجرة.



