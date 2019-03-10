ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول " العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن أبي؟.
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر يرجع للشخص نفسه ، ولا فتوى في هذا الأمر، لكن هناك تجارب واقعية كثيرة من فتيات صغيرات تزوجن من رجل كبير ووجدت منه العطف والحنان والحياة الكريمة معه.
وتابع: الأمر يتوقف على طبيعة كل شخص، وقرارت هذا الأمر شخصية للفرد، والأمر في ذلك جائز إذا وافت ووافق أهلها بذلك، فالأمر ليس متاجرة.
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر يرجع للشخص نفسه ، ولا فتوى في هذا الأمر، لكن هناك تجارب واقعية كثيرة من فتيات صغيرات تزوجن من رجل كبير ووجدت منه العطف والحنان والحياة الكريمة معه.
وتابع: الأمر يتوقف على طبيعة كل شخص، وقرارت هذا الأمر شخصية للفرد، والأمر في ذلك جائز إذا وافت ووافق أهلها بذلك، فالأمر ليس متاجرة.