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ديني

العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن أبي..

الأحد 10/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول " العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن أبي؟.

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر يرجع للشخص نفسه ، ولا فتوى في هذا الأمر، لكن هناك تجارب واقعية كثيرة من فتيات صغيرات تزوجن من رجل كبير ووجدت منه العطف والحنان والحياة الكريمة معه.

وتابع: الأمر يتوقف على طبيعة كل شخص، وقرارت هذا الأمر شخصية للفرد، والأمر في ذلك جائز إذا وافت ووافق أهلها بذلك، فالأمر ليس متاجرة.

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