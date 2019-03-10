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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي للميكولوجيا الأساسية بجامعة أسيوط.. اليوم

الأحد 10/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
تشهد جامعة أسيوط اليوم انطلاق اعمال المؤتمر الدولى الثالث للميكولوجيا الأساسية والتطبيقية، والذى ينظمه مركز الدكتور عبد العال مباشر لعلوم الفطريات بالتعاون مع جمعية الميكولوجيا الأساسية والتطبيقية بمصر بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى بالجامعة ، وذلك برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوى نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد محمد محرم المشرف على المركز ومنسق المؤتمر .

أكد أحمد المنشاوى أن مركز الفطريات بالجامعة يعد من الوحدات ذات الطابع الخاص إلى جانب كونه أول مركز فى مصر والعالم العربى يعنى بالتنوع البيولوجى وتصنيف وبيئة الفطريات،لافتا إلى أن المركز يمتلك ما يزيد عن 6000 سلالة من الفطريات تنتمى لما يزيد عن 500 نوع من مزارع مختلفة المصادر سواء فى " التربة, الهواء,الغذاء ومن أجسام النبات والإنسان والحيوان المصابة بها فى مصر ودول عربية وغير عربية, إضافة إلى مزارع استعيرت من مراكز عالمية للفطريات , وهى أكبر مجموعة مرجعية للفطريات فى مصر والبلاد العربية" .

قال الدكتور أحمد محمد محرم المشرف على المركز ومنسق المؤتمر،إن المؤتمر يستهدف دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بمدى انتشار الفطريات فى الدول العربية فى الآونة الأخيرة ، واستعراض دور الفطريات النافعة فى إنتاج المركبات المضادة التى من شأنها تقوية المناعة و محاربة السرطان ، بحث أنواع الفطريات الممرضة للإنسان والحيوان وطرق العلاج ،مشيرًا إلى أنه يتضمن ثلاث محاضرات علمية يستعرض خلالها 20 بحث علمى لعدد من الأساتذة والخبراء فى مجال الفطريات من جامعات " قناة السويس ، القاهرة ، المنصورة ، طنطا ، الأزهر ، سوهاج وغيرها إلى جانب مشاركة من دولتى باكستان ونيجيريا .

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