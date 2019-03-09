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أخبار البلد

عضو مجلس النقابة: "دكتور أخصائي" مسمى الطبيب بعد 10 سنوات ممارسة

السبت 09/مارس/2019 - 11:22 م
صدى البلد
محمد غالى
قالت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تواجه العديد من التحديات لضمان التعليم الجيد لأعضائها، منها التفاف كليات العلوم الصحية المسماة طبية، لاستخراج تصريح مزاولة مهنة كأخصائي تحاليل للخريجين، مضيفة أنه يعد تضليل للمواطن بمسمى "دكتور أخصائي" كـ باب خلفي لمزاولة مهنة الطب لمن هم ليسوا أطباء.

أوضحت عضوة المجلس، أن وزيرة الصحة كانت سندا لهم في مواجهة تسمية خريجي العلوم الصحية بأخصائي، لعدم وجود لفظ بالمسميات الوظيفية التي توهم المريض بالتعامل مع طبيب متخصص.


استنكرت مينا، كيف يساوي خريج لم يتلق تعليم مناسب بسنوات مناسبة بخريج كليات الطب، حيث إن خريج الطب لا يحصل على مسمى دكتور أخصائي إلا بعد ممارسة عشر سنوات.

قررت النقابة العامة للأطباء، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمناقشة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مضيفة أنه منذ طرحه فى البرلمان حتى من داخل لجنة الصحة نفسها إلا أن هناك محاولة للإسراع بإصداره من مجلس الشعب، والذي كان مقررا تنظيمه اليوم بدار الحكمة.

وأوضحت النقابة، أن الإلغاء جاء بناء على رغبة أطباء الطب الطبيعي، التي أبلغتنا بها الجمعية المصرية للطب الطبيعي والتأهيل.

يذكر أن المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب تنص على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة (وهي الغرامة والحبس سنتين) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

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