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حوادث

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

الأحد 10/مارس/2019 - 07:56 ص
محمد مرسي
محمد مرسي
أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، كما طلبت إحضار الأحراز وأسماء القتلى والمصابين بسجن وادي النطرون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

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