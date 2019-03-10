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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بـ خلية الوراق الإرهابية

الأحد 10/مارس/2019 - 05:03 ص
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

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