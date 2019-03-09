جامعة الأزهر: القوات المسلحة أسست مدرسة عسكرية متفردة جسدت معاني النزاهة والشرف



وقالت الجامعة -في بيان اليوم السبت بمناسبة ذكرى يوم الشهيد- إن جيشنا المصري أسس مدرسة متفردة الصفات تتعلم منها جيوش العالم شرقا وغربا معاني النزاهة والشرف العسكري، وضرب دروسا عملية في الوطنية والنزاهة عبر أدواره الحكيمة التي حُفرت وحفظت في كل المحطات التي مر بها تاريخ مصر القديم والحديث، فكان دائما الصخرة التي تحطمت عليها أطماع المحتلين.



وقدمت الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي وجميع العاملين بها، خالص التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة الباسلة قادة وضباطا وجنودا بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد".



وأشادت الجامعة -في ختام بيانها- بالتضحيات والانتصارات التي تقدمها قواتنا المسلحة الباسلة خلال الفترة الأخيرة، في معركتها الشريفة التي تخوضها ضد أهل الشر وقوى الظلام وفلول جماعات الإرهاب.

أكدت جامعة الأزهر أن القوات المسلحة تمكنت عبر تاريخها المجيد من الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وسطرت خلال ذلك أروع البطولات والتضحيات وبذلت كل غال لرفعة هذا الوطن الأمر. الذي جسّد قيم الإيمان والإخلاص والشجاعة التي يتربى عليها جنودنا الأبرار.