مفوض اللاجئين: النازحون السوريون يفكرون في العودة غير أنهم يواجهون صعوبات

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي ، إن عددا كبيرا من النازحين السوريين يفكرون في العودة إلى بلدهم ، مشيرا إلى أنه علم من المسئولين الحكوميين اللبنانيين أن نحو 165 ألف نازح قد عادوا بالفعل إلى سوريا.



وأشار المفوض الأممي - في تصريح له أثناء زيارته لمخيمات اللاجئين السوريين في محافظة عكار (شمالي لبنان) - إلى أن قرار العودة يواجه صعوبات أمام قسم كبير من اللاجئين، لارتباطه بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وتوفر البنى التحتية اللازمة في سوريا، مؤكدا أن مسألة العودة لابد وأن تتم بشكل تدريجي، مع التشديد على أهمية العمل مع الجانب السوري لضمان توفر الظروف الملائمة للعودة.



ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين ستشارك في مؤتمر بروكسل الثالث حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) الأسبوع المقبل، وأنها ستجدد الطلب إلى الجهات المانحة بدعم كل من اللاجئين، والمجتمعات المحلية التي تأويهم، بالإضافة إلى الحكومة اللبنانية، معربا عن تقديره للبنان لاستضافته اللاجئين للسنة الثامنة على التوالي.